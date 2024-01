"Het was een rookgordijn, ze speelden roulette met KVO": oorlog in Oostende én ferme oproep richting Amerikanen én Marc Coucke

De malaise bij KV Oostende is totaal. Terwijl het team zich verrassend wist te plaatsen voor de halve finales van de Belgische Beker is de vraag nog steeds of ze na dit seizoen nog zullen bestaan. Iedereen maakt zich zorgen, de gewezen COO heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

KV Oostende degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League en ook op het tweede niveau loopt het allesbehalve van een leien dakje: door puntenaftrek staan ze voorlopig zelfs allerlaatste in de stand en dus is er werk aan de winkel.

De Amerikaanse eigenaars lijken niet meer te willen investeren, COO Thorsten Theys werd op non-actief gezet. Een dikke maand later heeft die een boekje opengedaan over de gang van zaken. "In het belang van het voortbestaan van KV Oostende moeten zaken publiek gemaakt worden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"De Amerikanen speelden roulette met Oostende. Het was deel van een groter plan. Conway draaide de investeerders een rad voor de ogen en vanuit winstbejag liet men hem doen. KV Oostende en de zusterclubs waren een rookgordijn om zich in te kopen in een Europese topcompetitie."

Oproep aan Conway én Coucke

Ook het beruchte stadiondossier is en blijft een doorn in het oog - Marc Coucke heeft nog een claim lopen voor de tribune van in totaal mogelijk 5,5 miljoen euro. "Ik kan alleen maar oproepen aan Conway én Coucke om het juiste te doen", aldus nog Theys.

De reactie van Conway was kort: "We reageren niet op een ontevreden gewezen bestuurder." De Amerikaan wil de zaak via de rechtbank regelen, Theys spreekt tegen dat er een rechtzaak lopende is. De komende dagen mogelijk meer nieuws ...