Zeer goed nieuws voor Standard

Standard was onzeker over de toekomst van Steven Alzate. De middenvelder van Brighton wist nog niet of hij deze winter in Luik zou blijven.

Een van de hot topics bij de Rouches is Steven Alzate. Hij had nog niet beslist over zijn toekomst. Zou de middenvelder Standard deze winter verlaten of nog even in Luik blijven? Brighton, dat de transfersom voor de Colombiaan graag wilde terugverdienen, was op zoek naar geïnteresseerde clubs. Het lijkt erop dat niemand voldoende interesse heeft getoond. Volgens Het Laatste Nieuws zou Alzate nu gewoon het seizoen afwerken bij Standard. Dit is zeer goed nieuws voor de club en zijn nieuwe coach, Ivan Leko. In een persconferentie legde de Kroaat uit dat hij "wachtte" op Alzate voor de komende wedstrijden.





