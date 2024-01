Bryan Heynen doet boekje open over volgende stap in zijn carrière

KRC Genk speelt zondagmiddag in eigen huis tegen Cercle Brugge. Het is nog even afwachten of dat met Bryan Heynen zal zijn.

Bryan Heynen sukkelt nog met de dij, het is afwachten of hij helemaal fit geraakt voor de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge.

Een ander vraagstuk is wie er nog vertrekken zal bij de Limburgers. Want, zoals vorig jaar gezien met Paul Onuachu, kunnen die een grote invloed hebben op het verdere verloop van de competitie.

“Ik had vorig seizoen niet verwacht dat zijn vertrek zo'n grote impact zou hebben”, geeft Heynen toe in Het Belang van Limburg. “Dat kan je ook onmogelijk voorspellen. In het laatste kampioenenjaar vreesde iedereen het ergste, toen Pozuelo vertrok. Terwijl we nóg beter gingen voetballen.”

Heynen is ook dit seizoen goed bezig, met vijf assists en drie goals, maar dat vertaalde hem niet in veel punten voor de Gouden Schoen of transfergeruchten voor deze wintermercato. Het blijft enorm stil rond hem.

“Altijd”, lacht hij het wat weg. Hij ziet eigenlijk maar twee mogelijke pistes meer. “Ik blijf zeker openstaan voor een buitenlands avontuur, zou het graag ooit in een topcompetitie proberen. Maar dan moet alles kloppen, zowel de nieuwe ploeg als privé.”

Zomaar voor een avontuur gaan is niet meer de bedoeling. Zeker niet nu er een tweede kindje op komst is. Ofwel blijft hij voor de rest van zijn carrière Limburger. “Dat is ook helemaal niet verkeerd”, besluit Heynen.