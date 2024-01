Dé eerste verrassing van 2024 kan zijn emoties niet bedwingen

KV Mechelen won voor het eerst in twaalf jaar nog eens op bezoek bij KAA Gent. Met dank aan twee spelers die voor het eerst scoorden voor Malinwa. En dus was de vreugde in het Mechelse kamp dan ook groot.

Daam Foulon zette zijn ploeg halfweg de eerste helft op voorsprong, vijf minuten voor tijd was het Bill Antonio die voor het absolute delirium zorgde. Die laatste was bijzonder opgetogen met zijn winning goal: "Ik moet God danken voor dit doelpunt. Heb ik echt gescoord? Dit betekent zoveel, voor mij, de fans, mijn familie, ...", aldus Bill Antonio in een reactie achteraf.

"Ik ben heel blij met mijn doelpunt. Het is leuk om te kunnen invallen en fris te zijn als veel spelers moe zijn. Ik was fris en ik had de focus, ik heb mij 200% gegeven voor de supporters. Dit is fantastisch", was de goalgetter dolgelukkig.

Besnik Hasi was ook zeer tevreden met de drie punten: "In deze fase is dat van belang. Gent was de betere ploeg, maar voor ons is dit een zeer mooie zege. We waren soms wat nerveus en hadden problemen met de snelheid van Brown onder meer."