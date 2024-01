KV Kortrijk weet weer wat winnen is: "We mogen niet naiëf zijn"

KV Kortrijk weet weer wat winnen is onder nieuwe coach Freyr Alexandersson. De Ijslander was dan ook enorm blij na de overwinning tegen Standard.

KV Kortrijk won zaterdag met 0-1 van Standard. Dan kan er zeker van een geslaagd debuut worden gesproken voor Freyr Alexandersson bij KV Kortrijk. Dat beseft hij zelf ook. "0-1 tegen Standard, een clean sheet... Qua resultaat kon het niet beter zijn", vertelde Alexandersson bij Sporza.

"De werklust, de defensieve patronen, we waren tactisch sterk, mentaal ook. Het geloof was er, meer kon ik nog niet vragen", gaat hij verder.

Standard had wel de kansen om gelijk te maken, maar liet die liggen. De Kerels zakten vaak redelijk ver terug. "Verdedigen maakt deel uit van het voetbal. We moeten nu niet romantisch zijn, we moeten genadeloos zijn. We mogen niet naiëf zijn, we moeten punten pakken."