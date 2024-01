Ze blijven maar komen deze winter in de JPL: "Er is amper financieel risico aan verbonden"

OH Leuven haalde vandaag Takahiro Akimoto. Daarmee staat de teller van Japanners in de Jupiler Pro League op 19. Vanwaar die instroom uit het Land van de Rijzende Zon? "Sommige bestuurders vragen mij expliciet naar Japanners", aldus een makelaar.

Het is toch een opmerkelijke trend, maar waarom zijn de Japanse spelers nu zo gewild? Er is toch de taalbarrière en ze komen uit een heel andere cultuur? "Ja, maar die mannen passen zich heel snel aan. En als een club al een Japanner heeft - zoals Leuven met Kento Misao - gaat die integratie heel snel", klinkt het.

Als je snel wat flegmatiek en snelheid wil toevoegen aan je kern, voor een beperkte prijs, is het inderdaad interessant om naar de J-League te kijken. Zelfs spelers van topclub kosten er minder dan een miljoen. En ze zijn allemaal heel technisch en snel. Plus, een fantastische werkethiek...

Je kan ze altijd terug verkopen in Japan

En dan komen we bij het grootste voordeel. Volgens mensen in de makelaarswereld is er weinig risico aan verbonden. "Als je een Japanse speler koopt voor pakweg minder dan 1,5 miljoen euro en hij mislukt, kan je hem altijd relatief makkelijk terug aan een Japanse club verkopen."

We schreven vorige week al een artikel over dat de Japanse spelers de tweede grootste groep buitenlanders zijn in de Jupiler Pro League (dat kan u hier lezen), maar aan dit tempo worden ze snel de grootste.

Ook de jonge talenten worden er nu weggeplukt, zoals Anderlecht al deed en er nog een paar op het spoor is.