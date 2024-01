Deze buitenlanders zijn stilaan op weg om dominante groep te worden in de JPL: 10 van de 16 ploegen hebben er al

Anderlecht, STVV en KV Kortrijk haalden er recent nog eentje binnen. Het verhaal van Japanners in de Jupiler Pro League wordt steeds groter. Geroemd om hun loopvermogen, technische bagage en ploeggeest wordt hun impact steeds groter. Ze steken zelfs de Brazilianen de loef af.

Momenteel zijn er 17 Japanners aan de slag in België bij tien verschillende clubs. Dat is een record sinds de ploegen uit de Jupiler Pro League de Japanse voetballers ontdekten. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de overname van STVV in 2017 door het Japanse bedrijf DMM.com. Maar ook door de veranderde perceptie.

17 en stijgend

De Truienaars lieten heel wat Japanners instromen, maar sindsdien hebben ook de andere clubs de spelers uit het Land van de Rijzende Zon ontdekt. STVV (7), Gent (2), Union, Standard, OHL, RWDM, KV Kortrijk, Club Brugge, Charleroi, Anderlecht. Na de Fransen (26) is het de meest dominante groep buitenlanders in de JPL.

En daar kunnen er deze winter zelfs nog een paar bijkomen. Dat was pakweg tien jaar geleden ondenkbaar. De eerste was Masahiro Endo. In 2000 maakte hij de overstap van FC Yokohama naar KV Mechelen. Endo speelde vier wedstrijden voor Malinwa en trok dan naar La Louvière zonder ooit een minuut te spelen.

Racing Genk probeerde het met Takayuki Suzuki, maar flopte er. Lierse haalde Yasutaka Nomoto die na 139 minuten spelen ook mocht opkrassen. Standard haalde Kensuke Nagai en Yuji Ono, maar meer dan een publicitaire stunt werd dat niet.

De enige geslaagde Japanner voor het STVV-tijdperk was Eiji Kawashima. Hij kwam in 2010 terecht bij Lierse SK en groeide op het Lisp uit tot publiekslieveling en prima doelman. In 2012 haalde Standard hem binnen en ook daar had hij een basisplaats.

Sterkhouders

Wat een verschil met heden ten dage. Koki Machida is een absolute sterkhouder bij Union. Hein Vanhaezebrouck trok zich bijna de haren uit het hoofd toen hij hoorde dat hij Watanabe heel januari zou missen. Hayao Kawabe is misschien wel de enige gelukte transfer van Standard. En denk de creatieve spelers bij STVV maar eens weg...

Het perspectief op de J-League is veranderd. Daar werd een enorme professionalisering doorgevoerd en Japanners staan nu bekend om hun niet-aflatende inzet en technisch vermogen. Geslaagde transfers naar topteams zoals Shinji Kagawa naar Dortmund, Keisuke Honda naar Milan, Shinji Okazaki naar Leicester... veranderden de perceptie. De taalbarrière pakken ze er wel bij.