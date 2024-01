Da 's liefde! Ex-Club Brugge-speler keert terug naar jeugdclub voor... één euro per maand

Slachtoffer van een vrij ernstige knieblessure en na slechts zes wedstrijden te hebben gespeeld voor Tottenham, is Ivan Perisic teruggekeerd naar zijn eerste liefde.

De voormalige Club Brugge-speler is zojuist uitgeleend tot het einde van het seizoen aan Hajduk Split in Kroatië, met een bijzonder salaris. Hij zal namelijk slechts één symbolische euro per maand ontvangen tot het einde van zijn contract.

Een bonus is echter voorzien in geval van kwalificatie voor de groepsfase in Europa.

🔵🔴🇭🇷 Ivan Perisić will receive €1 salary at Hajduk Split until the end of the season.



There’s release clause into his pact with Hajduk for next two windows.



He has already verbal pact on bonus for qualification to group stage in Europe. pic.twitter.com/6pEu2Eu54g