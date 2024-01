'Ex-coach van KRC Genk en Anderlecht krijgt lucratief aanbod waardoor hij Carl Hoefkens zou kunnen tegenkomen'

Net ontslagen als coach van Standard, zou Carl Hoefkens weer aan de slag kunnen gaan in Egypte, bij Zamalek. In een van de grote clubs van het land zou de Belgische coach het seizoen van de club moeten redden, dat momenteel twaalfde staat in het kampioenschap.

Maar de Egyptische competitie zou binnenkort ook een ander gezicht uit de Jupiler Pro League kunnen verwelkomen. Sacha Tavolieri onthult namelijk dat Pyramids FC, een van de grootste rivalen van Zamalek, John van den Brom wil aanstellen als nieuwe hoofdcoach.

De voormalige trainer van onder meer KRC Genk en Anderlecht werd eerder ontslagen bij Lech Poznan, na 81 wedstrijden aan het roer te hebben gestaan bij de Poolse club. De Nederlander zou een zeer mooi financieel aanbod hebben ontvangen van de Egyptische club, waardoor de interesse van John van den Brom concreet zou zijn.

🇪🇬 #PyramidsFC currently in talks with John van den Brom, ex-trainer of #RSCA and #KRCGenk !

🇳🇱💰 A (huge) offer has already been made by the Egyptian team. Interest's concrete. #mercato #Ajax pic.twitter.com/L6R72H33XJ