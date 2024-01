Ex-speler van KAA Gent doet boekje open over Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck is een bijzondere figuur in het Belgische voetbal. Vraag dat ook maar aan Bruno Godeau.

Bruno Godeau sprak met Het Belang van Limburg en in dat interview kwam ook de vraag naar boven van welke trainer hij het meest opgestoken heeft in zijn carrière.

Godeau zegt dat hij met veel goede trainers gewerkt heeft, maar er niet ééntje kan uitpikken. Als hij toch een naam noemt, komt als eerste Hein Vanhaezebrouck aan bod, met wie hij 3,5 jaar samenwerkte bij KAA Gent.

“Die was tactisch enorm sterk”, zegt hij over Vanhaezebrouck. “Hij analyseerde ook heel veel en was voortdurend op zoek naar manieren om de ploeg te verbeteren.”

Maar ook zijn huidige trainer bij STVV, Thorsten Fink, krijgt veel lovende woorden van de ex-Buffalo. “Onze coach bij STVV is een crack hoor. Thorsten Fink is tactisch even sterk als Vanhaezebrouck maar hij is meer menselijk, meer een 'people manager'.”

Ook al speelde hij in zijn laatste seizoen bij KAA Gent zo goed als niet meer, toch krijgt Vanhaezebrouck vam Godeau nog altijd een hand en een goeiedag. “Hij spreekt nu meer met mij dan toen hij mijn trainer was bij AA Gent”, grijnst Godeau nog.