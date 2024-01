Nieuw vertrek bij Anderlecht in het spoor van Kindermans: "Zag geen toekomst meer in Neerpede"

De reorganisatie van de jeugdwerking op Anderlecht blijft doorgaan. Na Jean Kindermans en twee andere trainers is het nu de beurt aan Fred Delooz om het schip te verlaten.

Neerpede, het opleidingscentrum van Sporting Anderlecht, ondergaat sinds enkele maanden drastische veranderingen in zijn organisatiestructuur.

Zoals Le Soir meldt, heeft Fred Delooz zijn ontslag ingediend afgelopen zaterdag. Een vertrek dat volgt op dat van Jean Kindermans, Kevin Vermeulen en Jan Verlinden sinds augustus.

Delooz zag geen toekomst meer bij Anderlecht

Delooz, jeugdtrainer sinds 2010 en die de rol van rechterhand van Jean Kindermans had, moet echter een opzegtermijn in acht nemen tot eind februari, aldus de krant.

"Ik zag niet echt een toekomst meer in Neerpede. Ik geloof niet dat er een echte plek voor mij was in het nieuwe organigram", legde Delooz uit en voegde eraan toe dat er aan zijn kant een overweging was sinds het vertrek van Kindermans.