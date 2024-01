Waar ligt de toekomst van Joseph Paintsil? KRC Genk-coach Wouter Vrancken komt met belangrijke update

KRC Genk speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Dit deden ze zonder een aantal sterkhouders, waaronder Joseph Paintsil.

Joseph Paintsil is net als een aantal andere spelers actief op de Afrika Cup. Het leek er dan ook even op dat de Ghanees zijn laatste wedstrijd voor KRC Genk gespeeld had.

LA Galaxy had een officieel bod van 8 miljoen euro gedaan, dat de Limburgers moesten accepteren. Hierdoor kon Racing Genk een transfer niet meer tegenhouden.

Hoewel Paintsil in Amerika het dubbele kan gaan verdienen, lijkt het er nu op dat hij besloten heeft om bij Genk te blijven. Wouter Vrancken onthulde bij Het Belang van Limburg: "Ik heb in elk geval een bemoedigend sms’je gehad van Joseph zelf".

Munoz

De rechterflank van Racing Genk kan op veel belangstelling rekenen want ook Daniel Munoz zou op interesse mogen rekenen, dat weet ook Wouter Vrancken.

"We hebben hier vaak gezeten en ons afgevraagd waar die interesse voor Munoz bleef. Nu is hij er en staan we op onze achterste poten... Chapeau voor de jongens dat ze het zo goed doen. Er kan op korte tijd veel veranderen", besloot Vrancken.