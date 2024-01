Analist ziet onoverwinnelijk Union, maar heeft grote vraag: "Club Brugge, Racing Genk, Antwerp, zélfs Anderlecht kunnen dat"

Het voetbaljaar 2024 is begonnen. De eerste speeldag leverde al meteen een goede zaak op voor Union SG. Zijn ze titelrijp? Marc Degryse laat zich uit over de zaak.

Union SG maakte het in de slotfase alsnog af tegen STVV: Kevin Rodriguez scoorde in minuut 97 de 2-1 voor de Brusselaars, goed voor een heel belangrijke driepunter. "Ze speelden zonder een handvol sterkhouders (Lazare, Amoura, Machida, Moris en Lapoussin), maar konden de klus wel klaren."

"Op een of andere manier krijg je de indruk dat die kern wél voldoende breed en gestoffeerd is. Het was niet eens verrassend, hun late treffer tegen STVV. Je voélde het aankomen. Er hangt een soort van onoverwinnelijkheid over Union", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws over Union SG.

Voorbehoud bij de titel

Toch tekent hij nog wat voorbehoud aan als het gaat over een eventuele titel. Daarbij kijkt hij vooral naar de mogelijke druk die er in de play-offs komt kijken. Volgens Degryse zit Union misschien nu al op zijn limiet. Gaat het blijven duren? Dat is dé vraag van een miljoen.

"Bij clubs als Club Brugge, Racing Genk, Antwerp, zélfs Anderlecht heb ik het gevoel dat zij in april en mei nog een versnelling kunnen bijsteken. Blessin zal niet gek doen, die vertrouw ik. Maar ik weet niet of de hele vestiaire even koel zal blijven."