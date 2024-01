Ronny Deila haalt de loftrompet boven voor twee Club-spelers na grote metamorfose

Club Brugge blijft onverstoord zijn reeks verder zetten, over alle competities heen is het nu 13 matchen ongeslagen. Coach Ronny Deila loofde vooral twee spelers.

Allereerst was Deila natuurlijk tevreden over zijn spits Igor Thiago. De Braziliaan scoorde opnieuw twee keer en zit nu al aan 13 competitiegoals. In totaal scoorde de Braziliaan al 23 keer in 36 wedstrijden voor blauw-zwart.

Vooral in het begin was er kritiek op Thiago, maar de Braziliaan toont nu wekelijks waarom Club hem deze zomer kocht. "Hoe ik zijn metamorfose kan verklaren? Hij was in het begin het tempo niet gewoon, want er was toch een verschil met de Bulgaarse competitie."

Deila ziet echter ook een verschil in het spel van de Braziliaan. "Intussen begrijpt hij zijn rol en verloopt ook het samenspel met de ploegmaats steeds beter. Hij heeft veel meer balans en veel meer zelfvertrouwen."

Wie ook wat tijd nodig had om aan te passen was de Noor Hugo Vetlesen. Hij scoorde meteen in zijn eerste match tegen Aarhus, maar ook hij heeft zich ondertussen kunnen aanpassen aan zijn nieuwe club.

"In het begin van het seizoen stond hij hoger op het veld naast Hans, maar als zes heeft hij veel voetballend vermogen wat op die positie goed is om het spel op gang te brengen. Hij kan in die rol heel belangrijk zijn", zei Deila over zijn landgenoot.