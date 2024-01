Union-architect praat héél open over huidige transfergesprekken en geeft aan hoe Brusselaars de titelstrijd willen zien verlopen

Union SG moet anno 2024 gezien worden als dé titelfavoriet. Bovendien is de leider niet van plan om een sterkhouder te laten vertrekken. "Al hebben we wel een back-upplan klaar."

"Zeg nooit nooit", valt Chris O'Loughlin in Het Laatste Nieuws met de deur in huis. "Union SG is niet van plan om deze winter iemand te laten vertrekken. Er lopen op dit moment geen onderhandelingen wat betreft vertrekkers. Wat ik wél kan zeggen: er ligt een back-upplan klaar voor een worstcasescenario."

Les Unionistes kamperen op een eerste plaats in de stand, zijn ook 2024 met een overwinning gestart én steken de titelambities niet onder stoelen of banken. "Ons seizoen was tot hiertoe fantastisch. Zeker als je eraan denkt hoeveel veranderingen er deze zomer zijn doorgevoerd."

Er lopen op dit moment geen onderhandelingen wat betreft vertrekkers

"Maar we kunnen pas een evaluatie maken als de prijzen zijn uitgedeeld", besluit de sportief directeur. "Het spreekt voor zich dat we een prijs willen winnen. Ik ben al blij als we tot op de laatste dag meedingen. En dan zien we wel wat die dag zal brengen." (knipoogt)