Belgische clubs worden beroofd: Toptalent van 15 jaar oud is al dichtbij overstap naar Duitse grootmacht

De Belgische clubs hebben steeds meer moeite om hun beste jonge spelers te behouden. KAA Gent zou nu een talent kunnen verliezen aan RB Leipzig.

Steeds vroeger zoeken Europese grootmachten de beste jonge spelers over de hele wereld om ze naar hun academies te lokken. In België, waar de jeugdopleiding bepalend is voor elke professionele club, wordt het steeds moeilijker om de beste jonge spelers te behouden. Ze vallen steeds vroeger voor de verleidingen van het buitenland.

Afgelopen januari heeft KAA Gent al een van zijn grootste talenten verloren aan Leipzig, Joyeux Masanka Bungi. De 16-jarige linksback speelt er nu bij de U17 en maakt indruk.

Dat zorgt ervoor dat de Duitse club zijn zoektocht in België - en meer specifiek bij de jeugdopleiding van Gent - uitbreidt. Volgens Sacha Tavolieri heeft Leipzig nu ook zijn oog laten vallen op de jonge Jorthy Mokio (15 jaar).

De speler zal in Duitsland ontmoet worden. Gent probeert de jonge centrale verdediger te behouden, maar het verhaal van Leipzig zou hem overtuigd hebben.