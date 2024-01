Hoe zit het nu met de toekomst van Zeno Debast? 'Twee topclubs houden goudhaantje van Anderlecht in de gaten'

Waar de toekomst van Zeno Debast ligt blijft nog een groot vraagteken. Een vertrek deze zomer lijkt zeer waarschijnlijk.

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een centrale verdediger. Dit omdat de toekomst van Jan Vertonghen nog onzeker is, maar ook omdat Zeno Debast na dit seizoen waarschijnlijk een mooie transfer zal maken.

En er is zeker interesse in Debast. Eerder werd er al gemeld dat PSV geïnteresseerd zou zijn, maar ook Eintracht Frankfurt trok al aan zijn mouw. De Duitse club bood vooralsnog te weinig voor de Rode Duivel en sindsdien bleef het stil over een mogelijke transfer naar de Bundesliga.

Transferexpert Ekrem Konur meldt nu dat twee Portugese topclubs de situatie van Debast in de gaten houden. Het gaat om SL Benfica en Sporting Lissabon. Ook de namen van Ismaël Doukouré (Strasbourg) en Cristhian Mosquera (Valencia) worden genoemd. Beide jonge talenten van respectievelijk 20 en 19 jaar oud.

Zeno Debast is momenteel nog steeds de verdediger met de hoogste marktwaarde die in de Jupiler Pro League rondloopt. Transfermarkt schat de Anderlecht-speler op zo'n 13 miljoen euro.