Van kritiek na elke wedstrijd naar de beste verdediging van België, maar Brugse verdediging blijft fragiel

Enkele maanden geleden werd de verdediging van Club Brugge bijna iedere wedstrijd op de korrel genomen, is de situatie nu helemaal anders. Al blijft het toch allemaal fragiel.

Club Brugge hield tegen Westerlo nog eens de nul in de Belgische competitie, nadat het tegen Union en RWDM telkens één doelpunt tegen kreeg. En toch is de verdediging een van de sterke punten de laatste weken.

Want in de competitie moest Club maar twee tegendoelpunten in de laatste acht competitiewedstrijden slikken. Met 17 tegendoelpunten heeft Club nu zelfs de beste verdediging. Union, Genk en Antwerp kregen elk vier doelpunten binnen.

Een wereld van verschil met het begin van het seizoen. Toen kreeg de verdediging van Club bijzonder veel kritiek toen het wel bijna elke wedstrijd een doelpunt slikte. En toch is er niet heel veel veranderd.

Dunne spoeling bij Club Brugge

Meijer is nu wel terug, terwijl De Cuyper op rechts speelt. En het centrale duo is van plaats gewisseld, met Mechele aan de linkerkant en Spileers aan de rechterkant. Maar toch lijkt het allemaal zeer fragiel.

Vooral centraal achterin zijn er heel weinig opties als er iemand zou uitvallen. Boyata speelde al sinds 1 oktober geen match meer, terwijl Ordonez dan weer enorm blessuregevoelig is. En Mechele en Spileers zijn nog altijd geen topverdedigers.

In de komende maanden zou dat weleens een probleem kunnen worden, zeker met play-offs en de wedstrijden in de Conference League die eraan komen. Versterking is dus welkom, maar op dit moment niet meer levensnoodzakelijk.