'Yorbe Vertessen heeft transfer eindelijk beet: Hier speelt hij volgende week'

Door gebrek aan speeltijd wil Yorbe Vertessen PSV verlaten. Het lijkt erop dat hij nu zijn gedroomde transfer beet heeft.

Het is moeilijk om een ‚Äč‚Äčplek te veroveren in het huidige PSV-team, dat volledig overheerst in de Nederlandse competitie. Voor het eerst dit weekend verloor de club punten, door gelijk te spelen op het veld van Utrecht.

Sinds het begin van het seizoen klaagt Vertessen over zijn gebrek aan speeltijd bij PSV en hoopt hij een nieuwe uitweg te vinden. De mogelijkheid werd tot nu toe afgewezen door de Nederlandse club, maar ze zijn nu van gedachten veranderd.

Yorbe Vertessen naar Union Berlin?

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad en AD Sportwereld, meldt dat Vertessen normaal gezien naar Union Berlin zal trekken. De club zal vijf miljoen euro betalen, hij zal tot medio 2028 tekenen bij Union Berlin. Na het bekerduel tegen Feyenoord van woensdag zou hij vertrekken.