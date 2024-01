Zonnekoning KV Oostende - die zelfs moest schuilen in toilet - net op tijd aan de kant geschoven

Over KV Oostende is het laatste woord nog niet geschreven, want nog niet alle lijken zijn uit de kast gevallen. Het Amerikaanse bestuur - met name Paul Conway - is intussen buitenspel gezet. Een beslissing van de ondernemingsrechtbank van Gent. Het beste wat KVO kon overkomen.

Advocaat Werner Van Oosterwyck werd aangesteld als voorlopig bewindvoerder. Van Oosterwyck moet nu proberen om de club naar rustiger vaarwater te leiden.

“De benoeming van meester Van Oosterwyck als voorlopig bewindvoerder is een positieve démarche van de ondernemingsrechtbank om te pogen de activiteiten van de nv KV Oostende voort te zetten”, laten het advocatenkantoor en KVO samen weten.

Zonnekoning Conway

In die uitspraak zit ook onuitgesproken bevat dat het financiële beleid van de club de laatste jaren nergens op leek. En dat wordt ook bevestigd door de huidige situatie. De beslissing valt net op tijd, want Conway (daar schreven we eerder dit al over) had zich de voorbije weken weer opgeworpen als de man die Oostende ging redden.

Veel geloof in de Amerikaanse zakenman en eigenaar was er echter niet meer en binnen de club valt te horen dat hij alles en iedereen schoffeerde. Externe investeerders die interesse toonden, werden door hem ook zonder overleg weggestuurd, waarop de Belgische connectie binnen KVO naar de Handelsrechtbank stapte.

In een interview met voormalig COO Thorsten Theys in Het Nieuwsblad had die al aangegeven waarom Conway zelf een investeerder wil aanbrengen. Hij heeft immers geld nodig om zijn leningen bij zijn Amerikaanse vrienden terug te betalen. Niet echt in het belang van KVO dus.

Waar Conway de macht haalde om op eigen houtje te handelen is ook helemaal niet duidelijk. Bij niemand! Want onlangs werd in het Staatsblad nog gepubliceerd dat Conway ontslagen was uit de Raad van Bestuur en er is geen spoor van dat hij weer is aangesteld. Niemand die dan ook begreep waarom hij zichzelf weer als sterke man opwierp.

Conway was in alle staten toen hij het nieuws hoorde dat hij zelfs het stadion niet meer binnen mag. De nieuwe bewindsvoerder ging snel te werk en kreeg meteen inzicht in alle dossiers die Conway de voorbije maanden angstvallig geheim hield.

Verstopt in toilet na bedreiging fans

Een paar weken geleden moest hij door de ordediensten tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem nog ontzet worden uit de toiletten van het stadion van Oostende. Een 15-tal supporters was immers in de VIP geraakt en bedreigden hem. In de bekermatch tegen RWDM werd hij dan ook omringd door drie bodyguards.

Pure Kafka allemaal. Met de aanstelling van Van Oosterwyck lijkt de eerste stap in de goeie richting gezet te zijn. Een man die kennis heeft van de Belgische wetgeving en prioriteiten kan stellen. Naar wat we horen is intussen de RSZ betaald en een groot deel van de BTW-achterstanden.

De transfergelden moeten nog aangezuiverd worden. En natuurlijk moeten de toeleveranciers en spelers betaald worden. KV Oostende is uiteraard nog niet uit het slop, maar er is weer iets positiefs te vertellen. Al weet Van Oosterwijck waarschijnlijk ook wel dat hij voor een huzarenwerkje staat.