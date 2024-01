Marc Degryse stelt zich ernstige vragen bij kalender: "Waarom doen ze het niet zoals het vroeger was?"

De maanden van de waarheid komen er stilaan aan voor de Belgische clubs. En dus is het afwachten wat er de komende weken allemaal nog gaat gebeuren. De analisten hebben alvast een duidelijke mening.

De titelstrijd zou er volgens de analisten eentje kunnen worden met vier of vijf ploegen in de Jupiler Pro League. Dat werd alvast gezegd in de podcast vier-nul. En er is tenmidden van de play-offs ook nog eens een bekerfinale te spelen.

Degryse stelt zich vragen bij de timing

Dit seizoen staat die geprogrammeerd tussen speeldag 8 en 9 van de play-offs. "In één week tijd kun je zo de beker en de titel pakken", beseft Jarno Bertho. Volgens Marc Degryse is Antwerp dan weer op weg naar de bekerfinale.

"Antwerp is zo vorig jaar ook kampioen geworden. Ik zie het mezelf nog zo zeggen dat ze door hun bekerwinst vrijuit konden spelen in play-off 1. Dat gaf hen extra kracht. Maar waarom wordt die bekerfinale niet na speeldag tien gespeeld? Zoals het vroeger was. De bekerfinale om het seizoen af te sluiten."