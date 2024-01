'PSV Eindhoven heeft vervanger met Belgisch randje voor Vertessen op het oog'

Yorbe Vertessen is zo goed als weg bij PSV Eindhoven. Hij vertrekt naar Union Berlin om zijn carrière verder te zetten.

Yorbe Vertessen wou graag basisspeler zijn bij zijn ploeg, maar bij PSV Eindhoven was dat niet mogelijk. En dus zocht onze landgenoot een andere ploeg. Hij vond die uiteindelijk bij Union Berlin.

Trainer Peter Bosz wilde Vertessen graag aan boord houden, maar er zou al een vervanger op het oog zijn. Dat vertelt Fred Rutten aan Voetbal International.

Manfred Ugalde, die voor Lommel SK speelde en nu bij Twente aan de slag is, zou een ideale vervanger kunnen zijn voor Vertessen.

De Costa Ricaan speelt een sterk seizoen in Nederland. In 25 wedstrijden scoorde hij al 9 doelpunten en deelde hij ook 7 assists uit. Zijn marktwaarde ligt momenteel volgens Transfermarkt op 5 miljoen euro.

Bij Lommel, dat hem in juli 2023 voor 4 miljoen euro verkocht aan Twente, was Ugalde goed voor 11 doelpunten en 3 assists in 23 matchen.