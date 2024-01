'Standard gaat de beurs opentrekken en wil ex-speler Cercle Brugge ophalen in Premier League'

Kent u Jonathan Panzo nog? De ex-speler van Cercle Brugge speelt momenteel bij Nottingham Forest, maar staat open voor een nieuw avontuur. En daarbij zou hij wel eens naar de Jupiler Pro League kunnen terugkomen.

🚨🇧🇪 EXCL: Standard Liége approach Nottingham Forest opening talks to sign Jonathan Panzo.



Negotiations ongoing for loan deal with option to buy for the defender. pic.twitter.com/ldfQGvIkK6