🎥 Alle analisten en supporters zeggen haast hetzelfde over Kasper Schmeichel na nieuwe knoert van een blunder

Kasper Schmeichel werd de voorbije maanden meermaals door de mangel gehaald. Door Carl Hoefkens bij Standard, door de analisten en zelfs door de eigen supporters. Ook tegen Union SG in de Croky Cup was het opnieuw raak.

Union SG stond bij de rust 1-0 voor tegen RSC Anderlecht dankzij een doelpunt van Loïc Lapoussin, na een knappe actie van Sadiki. Maar het had gerust ook 2-0 kunnen zijn, want in het begin van de wedstrijd speelde Kasper Schmeichel een bal dramatisch in.

Sadiki en Rodriguez profiteerden toen niet van de situatie, maar het noopte bij de analisten en commentatoren alweer tot duidelijke uitspraken. "Dit helpt niet, Kasper Schmeichel. Veel te relax, dat je met die ervaring denkt zo'n bal te kunnen en mogen spelen, dat gaat er bij mij niet in", aldus Aster Nzeyimana bij VTM2.

Dit gaat nog meer vuur geven

Marc Degryse pikte meteen in: "Het is onwaarschijnlijk. Getelefoneerd, doorzichtig, ... Het is nog goed verdedigd van Rits, waardoor hij Schmeichel redt. Hij lag al onder vuur en dit gaat nog wat meer vuur geven. Te zelfzeker."

Bij het tegendoelpunt was het duidelijk dat Schmeichel de bal met moeite zag komen, maar ook daar kwam zelfs op de sociale media de nodige kritiek. Een bloemlezing vanop X, met toch wel een paar scherpe meningen - al zijn er ook die het voor de Deen opnemen en blijven opnemen.

Ça devient de plus en plus insupportable cette immunité des Danois dans cette équipe. Dreyer quand il ne marque pas il est mauvais. Dolberg quand il ne marque pas il est mauvais. Schmeichel... Il est mauvais — Julien Droulans (@JulienD930) January 25, 2024

quand on voit Schmeichel « jouer » : pic.twitter.com/6OdMYWhCEz — elise (@elisegng) January 25, 2024

J’allais parler de dupé / Schmeichel mais c’est pas le jour 😂 — 😏 (@MANUTDRSCA) January 25, 2024

Quelle boulette de Kasper Schmeichel sauvée par une magnifique intervention de Mats Rits ! 😱 #USGAND #CrokyCup #RTLsports pic.twitter.com/7nM5xq5OnW — RTL sports (@RTLsportsbe) January 25, 2024

Schmeichel zet nog eens in de verf dat Fredberg de verkeerde keeper op het vliegtuig heeft geduwd!



Niet dat Nice de Deen op dat vliegtuig zou willen, natuurlijk. Dat maakt de situatie des te absurder #RSCA houdt wie Nice niet meer wou en geeft weg wat ze wel willen. 🙃#UsgAnd — Koen De Smet (@KDSmet) January 25, 2024

Je kan ondertussen een compilatie maken van tegengoals waarbij Schmeichel NIETS doet 🙃 #USGAND — Styn (@KineticVermin79) January 25, 2024