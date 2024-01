CEO van noodlijdende 1B-club na 90 dagen alweer weg

KV Oostende heeft momenteel een bewindvoerder aangewezen gekregen. Die neemt alle beslissingen om de club uit de financiële put te halen. Nu is CEO Benjamin Ehresmann zijn contract niet verlengd.

Ehresmann was sowieso als interim aangesteld en met de komst van Werner Van Oosterwyck als bewindvoerder worden zijn taken grotendeels overgenomen. Zijn contractduur bedroeg 90 dagen, liep af op 13 januari en in onderling overleg werd toen beslist om dit niet te verlengen.

"We bedanken Benjamin voor het harde werk en de inspanningen die hij de voorbije drie maanden heeft geleverd om de club er in moeilijke tijden weer bovenop te helpen. We wensen hem dan ook veel succes toe in zijn verdere carrière", klinkt het bij KVO

Ehresmann wou zelf ook nog iets kwijt. "Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn oprechte dank uit te spreken aan al onze medewerkers, trouwe fans en sponsors. Jullie zijn het hart en de ziel van KVO. Dankzij jullie steun kan de club hopelijk haar doelstellingen in de toekomst verwezenlijken en wacht er jullie allen samen een mooie toekomst."

"Tenslotte wens ik ook de technische staf onder leiding van Jamath Shoffner, het team en onze sportief directeur Nils Vanneste het allerbeste voor de komende sportieve uitdagingen.”