Dit wordt niet de nieuwe verdediger van Anderlecht, ondanks hardnekkige geruchten

Nog zes dagen heeft Anderlecht om een verdediger te vinden. Gisteren dook opnieuw de naam van Boris Popovic op, de verdediger van Cercle Brugge. Maar dat zal hem niet worden.

Het 'nieuws' werd door Tuttomercato de wereld ingestuurd, maar navraag bij zowel Cercle Brugge als Anderlecht leverden een duidelijke 'njet' op. Er zijn geen contacten geweest tussen beide clubs en de Vereniging is ook niet van plan één van hun sterkhouders op het laatste moment nog te laten vertrekken.

Anderlecht-CEO Jesper Fredberg is wel overtuigd dat er nog voor volgende week donderdag een nieuwe verdediger zal zijn, maar hij zal er zijn tijd voor nemen. In tegenstelling tot Popovic is Filip Helander wel nog een optie, als Odense zijn prijs tenminste laat zakken.

De 30-jarige Zweedse international heeft immers nog maar een half jaar contract en Fredberg is niet van plan een miljoen neer te tellen voor hem. Hij heeft ook nog andere namen op zijn lijstje staan en wil liefst voor de Transfer Deadline Day nog toeslaan. Zo'n laatste dag is immers bijzonder onvoorspelbaar.