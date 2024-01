'Fans' mogen die macht niet krijgen: "Een recordinternational die moet smeken... Tenenkrullend en vernederend!"

't Is welletjes geweest, nee? Donderdagavond waren er weer een paar dwazen die vonden dat ze zelf het heft maar in handen moesten nemen en de wedstrijd tussen Union en Anderlecht moesten stilleggen. Dat nadat die van RWDM dat ook al deden en het zelfs aangekondigd hadden.

Spelers moeten spelen, supporters moeten supporteren. Dat is de taakverdeling. In een voetbalwedstrijd kan je winnen, verliezen of gelijkspelen. Donderdag was Union de slimste en de beste ploeg, zelfs met tien. Dat kan frustrerend zijn voor een fan, maar die heeft geen enkel recht om zich te gaan moeien met het sportieve verloop.

Dat die hele spelersgroep van RWDM een kwartier naar een man met een stadionverbod luistert... Van de pot gerukt!

Trouwens, ze bewezen hun ploeg er geen dienst mee. Die waren aan het drukken en deden er alles aan om er nog iets van te maken. Union kon een kwartiertje gaan uitrusten, Blessin kon bijsturen en de Anderlecht-spelers werden uit hun ritme gehaald. Los van dat: 't is belachelijk.

Een bepaalde groep denkt dat ze mee het beleid van hun club moeten sturen door op idiote manier hun ongenoegen uit te drukken. Die macht hebben ze niet en die mag hen ook niet gegeven worden. Dat bij RWDM een volledige spelersgroep en staf een kwartier staat te luisteren naar een tirade van een man met een stadionverbod... Dat is volledig van de pot gerukt.

Dat een recordinternational zijn 'fans' moet gaan smeken om hun manieren te houden... Tenenkrullend en vernederend. Je zag de woede op Jan Vertonghen zijn gezicht. Denken ze dat zoiets gaat helpen als hij straks moet beslissen om door te gaan?

Stel je maar eens voor dat dat laatste kwartier ook op een andere dag moest gespeeld worden... Absurdistan!

Fans zijn belangrijk, maar de slinger is doorgeslagen naar de verkeerde kant. En het gaat hier niet om het gros van de voetbalsupporters, maar telkens om een klein deel dat denkt dat zij de club zijn en vertegenwoordigen. De rest zijn maar 'salonsupporters' in hun ogen. Zij willen hun bloed geven voor de club.

Waanideeën! Het heeft niets met supporteren te maken. Het levert hun club enkel boetes en imagoschade op. Het moet er gewoon uit. De Pro League moet er iets op verzinnen. Maar hoe? Zo'n vak leegmaken als er iets gebeurt, daar staat de politie niet voor te springen. Boetes, stadionverboden,... het werkt allemaal niet. Er springen er blijkbaar steeds nieuwe uit het bos.

Zo moet je nu dus telkens vrezen dat een match gaat stopgezet worden. Stel je maar eens voor dat ook dat laatste kwartier van Union-Anderlecht nog op een andere dag moest gespeeld worden. Absurdistan! En dat voor een paar man die denkt dat de zon rond hun achterste draait.