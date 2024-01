Schmeichel moet beginnen oppassen: nu krijgt hij een echte concurrentiestrijd

Kasper Schmeichel heeft alweer niet kunnen overtuigen tegen Union. De doelman bracht zijn ploeg op verschillende momenten in gevaar en toonde zich alvast geen puntenpakker, zoals zijn collega Moris aan de andere kant wel deed. Intussen mag hij toch (een beetje) schrik beginnen krijgen.

De concurrentiestrijd met Dupé was er nooit echt één. De Fransman werd aan de kant gezet van zo gauw het kon. Maar intussen heeft Schmeichel - behalve op Antwerp - geen enkele match gespeeld waarin je 'wauw' kon roepen. De fans nemen hem ook slag om slinger op de korrel.

Nieuw contract? Weinig kans

Dat hij dan twee matchen op rij de bal in de voeten van een tegenstander speelt, helpt zijn zaak natuurlijk niet veel. Het ziet er steeds meer naar uit dat de kwaliteiten van de 37-jarige doelman serieus afgebot zijn. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, niemand wint de strijd met de tijd.

Maar ook bij de Deense bazen begint dat besef te groeien. Het is natuurlijk moeilijk om één van je bekendste en beroemste landgenoten te bekritiseren, maar naar volgend seizoen toe lijkt Schmeichel geen nieuw contract te krijgen. Hoe moet je dat verantwoorden? Niet met zijn prestaties.

Impressionante concurrent

Het is dus niet omdat ze geen vertrouwen hebben in Colin Coosemans dat de Deen Mads Kikkenborg meteen gehaald werd zodra duidelijk werd dat Dupé vertrok. Ze willen nu al een doelman inwerken die volgend seizoen in de basis kan staan. En waarom niet dit seizoen al?

De 24-jarige Kikkenborg is alvast een impressionante verschijning met zijn 1m97 en 93 kilo. Daar kan je als aanvaller al eens schrik van hebben. In ieder geval lijkt het erop dat Schmeichel meer concurrentie gaat krijgen.

Voelt hij de bui al hangen? Gisteren zagen we hem rondjes lopen na de match op Union. Dat is niet echt gebruikelijk voor een doelman die gespeeld heeft. Er zijn dikwijls al eens vragen over zijn fysieke paraatheid. Even tonen dat hij er wel degelijk veel voor doet?