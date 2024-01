Théo Leoni legt zelf de vinger op de pijnlijke wonde en weet wat Union beter doet dan Anderlecht: "Intelligent"

Het was met gebogen hoofd dat de Anderlecht-spelers afdropen donderdagavond in het Joseph Mariënstadion. Voor de achtste keer op rij schoten ze te kort. Voor Théo Leoni was het de eerste keer dat hij in de basis stond tegen de sterke Brusselse buur. En er viel hem iets op.

Union was meer gedreven, sterker in de duels, agressiever... En daarnaast waren ze ook nog eens slimmer, wat volgens Leoni het verschil maakte. "Het is de eerste keer dat ik begin tegen hen. Het is zwaar. Ik vind er zelfs geen woorden voor. Wat het verschil maakte? Ik vind dat ze heel intelligent spelen", analyseerde hij.

Zo is Union meester in het beheren van een match. Als je er op achterstand tegen komt, is het bijna een onbegonnen zaak, want hun organisatie is zo goed. En hun ervaring geeft veelal ook de doorslag. "De bal gaat buiten en het duurt drie minuten voor het leer weer in het spel is. Er is een fout, ze vallen op de grond met krampen."

Dolberg werd tegen de grond gebeukt tegen OHL, maar hier schiet de VAR wel meteen in actie

"Er is een wissel, de andere speler komt van de andere kant van het veld. De keeper neemt telkens zijn tijd om uit te trappen. Ze zijn heel sterk daarin. Ze scoren de eerste goal en leggen het spel dan stil. Ik neem hen dat niet kwalijk, ze doen het gewoon intelligent. Ze breken telkens het ritme."

Leoni zag ook hoe Union een strafschop versierde die Anderlecht in verschillende matchen niet kreeg. "Dolberg werd zondag tegen de grond gebeukt, geen strafschop. Tegen Standard was het hetzelfde liedje. Maar door de druk hier ging de VAR meteen wel aan de slag. Ergens is dat een kwaliteit."

Anderlecht stond op het einde met zeven aanvallende spelers op het veld, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. "Wij moeten naar onszelf kijken. Wij moeten allemaal een niveau beter spelen. We hadden ook veel geblesseerden vandaag. Er zaten bijna enkel U23-spelers op de bank."