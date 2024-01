Fink spreekt klare taal over vertrek van Matte Smets naar Gent vlak voor Limburgse derby

Blijft Matte Smets bij STVV? En speelt hij nu zondag mee in de derby tegen KRC Genk? Het zijn vragen die de fans onrustig maken.

De 20-jarige Matte Smets kan de overstap maken van STVV naar KAA Gent. De clubs zouden al een akkoord hebben, maar Smets krijgt de tijd om zijn beslissing te nemen.

“Ik heb met Matte gesproken”, zei Fink op zijn persconferentie, zo citeert Het Belang van Limburg de coach. “Ik heb hem het advies gegeven om bij STVV te blijven tot het eind van het seizoen.”

Er is nog eventjes de tijd voor Smets. “Matte is een nuchtere kerel met een top karakter. Hij houdt van deze club en wil graag de derby tegen Genk spelen. Hij moet zelf de knoop doorhakken over zijn toekomst. Hij heeft nog tot woensdag de tijd.”

Fink is er dan ook van overtuigd dat Smets, of hij tegen woensdag vertrekt of niet bij STVV, zondag volle bak zal spelen in het duel tegen KRC Genk. En daarna is het uitkijken of hij al dan niet weg is...