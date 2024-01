Glas blijft half vol voor Kortrijk-trainer Alexandersson: "Tegenstanders krijgen schrik als ze ons zien naderen"

De nieuwe Kortrijk-trainer Freyr Alexandersson heeft zijn start bij de rode lantaarn niet gemist met 4/6 tegen Standard en OH Leuven. Al had het ook 6/6 kunnen zijn als Kortrijk één van zijn twee grote kansen tegen OHL had afgemaakt.

"Vanuit ons standpunt kan je het inderdaad zo bekijken", opent Alexandersson op de persconferentie na het gelijkspel. "Maar niet elke kans is een doelpunt. Leysen maakt een fantastische redding op een kopbal van Avenatti maar alles bij elkaar was een gelijkspel wel een terecht resultaat", verrast hij.

Daarmee verwijst de IJslander naar de eerste helft waar OHL net beter was dan Kortrijk. "Maar bij de rust hebben we tactisch wat gewijzigd en dat werkte want Leuven had in de tweede helft geen kans meer", analyseert hij.

Bij Kortrijk lijken ze zeker dat ze niet meer uit de top 4 zullen raken maar volgens Alexandersson is dat net hun sterkte. "De andere clubs loeren achter hun schouder en wij staan daar. Terwijl wij niets meer te verliezen hebben."

Glas halfvol.

"Of ik teleurgesteld ben dat we niet gewonnen hebben? Ja, maar ik bekijk het als een glas dat halfvol is. We kunnen balen maar dat heeft geen zin want er zijn zoveel positieve punten om te onthouden na deze wedstrijd. We moeten ons niet vergalopperen en denken dat het een sprint is richting einde maar wel rustig opbouwen", besluit hij.