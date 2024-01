Man van de match Tobe Leysen: "Kwamen voor drie punten, nu tevreden met één tegen de laatste"

Dat OH Leuven niet met de billen bloot ging tegen KV Kortrijk had het vooral te danken aan doelman Tobe Leysen. Een kwartier voor tijd hield hij Avenatti van de 1-0 met een prachtige parade.

"En we kwamen naar hier voor de drie punten", vertelt de doelman achteraf aan de verzamelde pers. "Maar", geeft hij toe. "We kwamen niet echt tot kansen. Het leek op een match die beslist zou worden op een afvallende bal of toevallige bal in de kluts."

Toch werd het nog warm voor het Leuvense doel met de kopbal van Avenatti. "Gelukkig haal ik die eruit want hier verliezen zou echt veel erger geweest zijn. De echte doelkansen waren voor hun, we hadden beter moeten doen", is Leysen eerlijk.

Een zwak OHL dus in het Guldensporenstadion, en dat tegen de laatste. Maar dat is volgens Leysen nog geen reden om te wanhopen. "Je moet deze wedstrijd echt apart zien tegenover de vorige twee tegen Anderlecht en Antwerp. Toen waren we wel goed. Bovendien zijn het hier lastige omstandigheden", vindt hij.

Degradatie play offs te vermijden?

"Met alle respect maar het veld hier... Thuis spelen we anders. Met uitzondering van een wedstrijd tegen Gent wint bovendien geenenele partij makkelijk van ons", vertelt de goalie.

De Leuvenaars blijven echter op de voorlaatste plaats in het klassement bengelen door het gelijkspel tegen Kortrijk. "We zullen er wel alles aan doen om de play downs te vermijden. Als we erin zitten, is er nog niets verloren. Dan komen we opnieuw naar hier, maar dan voor de drie punten", besluit hij strijdvaardig.