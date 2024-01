OFFICIEEL: Anderlecht stelt eerste wintertransfer voor

Anderlecht heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. Niet geheel onverwacht gaat het om een Deense doelman: Mads Kikkenborg.

Anderlecht heeft via haar officiële kanalen aangekondigd dat Mads Kikkenborg naar Brussel trekt. De Deen heeft een contract van 4,5 jaar getekend bij paars-wit. Hij komt over van het Deense Lyngby BK.

"Met Mads voegen we een ander profiel en een extra portie concurrentie toe aan onze kern. Hij is een grote doelman met een groot bereik. Mads heeft zich de voorbije twee jaar erg snel en sterk ontwikkeld. We zijn erg benieuwd om hem zijn ontwikkeling hier bij Anderlecht te zien verderzetten", aldus Jesper Fredberg volgens de clubwebsite.

Kikkenborg komt naar Anderlecht als vervanger van Maxime Dupé, die op het punt staat om naar Nice te vertrekken. Hij zal de tweede doelman worden achter Kasper Schmeichel.