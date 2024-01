Standard-trainer Ivan Leko geeft een eerste update over de blessure van Zinho Vanheusden

Standard kwam op voorsprong, maar pakte slechts één punt op het veld van Cercle Brugge. Als klap op de vuurpijl viel Zinho Vanheusden ook nog eens uit met een blessure.

Standard kwam tien minuten voor tijd op voorsprong tegen Cercle Brugge dankzij een goal van Fossey. Thibo Somers bezorgde de thuisploeg toch nog een punt, waar Ivan Leko met een 1 op 6 debuteert bij Standard.

Vijf minuten voor de openingsgoal van Fossey zag Standard verdediger Zinho Vanheusden uitvallen met een knieblessure. "Ik weet nog niet hoe ernstig het is'", zei Ivan Leko meteen na de match. Of Vanheusden fit raakt voor de wedstrijd tegen Antwerp is dus niet duidelijk.

"Maar Zinho is een belangrijke speler voor ons. Hij is niet voor niets onze aanvoerder. Hij sukkelt al een tijdje met deze blessure. We hopen dat het meevalt, maar op dit moment is dat nog moeilijk in te schatten."

Revanche voor Standard tegen Antwerp?

Leko zal Vanheusden nodig hebben, ondanks zijn flater van vorige week tegen Kortrijk, want in de heenronde verloor Standard met maar liefst 6-0 tegen Antwerp. Voor Leko zelf is het dan weer een terugkeer naar de club die hij in december 2020 verliet voor een avontuur in China.