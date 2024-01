Courtois houdt zich niet in over de 'grote blunder' van Schmeichel

Kasper Schmeichel ging tegen OH Leuven stevig in de fout. Analiste Imke Courtois is alvast niet mild voor de Deense doelman.

Het hele seizoen al worden vraagtekens geplaatst bij het spelniveau van Kasper Schmeichel en ook na de bekerwedstrijd tegen Union SG en het laatste competitieduel op OH Leuven was dat het geval. Bij het openingsdoelpunt van OH Leuven lijkt Schmeichel te blunderen, al is niet iedereen het daarover eens. Filip De Wilde, ex-RSCA-doelman, liet dat al uitschijnen. Imke Courtois vat de tussenkomsten van de Deense keeper van paarswit kort en krachtig samen in één woord: “Pijnlijk?”, vraagt zij zich af als juiste keuze. “Inzake ervaring en palmares kwam hij er op Union met kop en schouders bovenuit maar zo’n fouten behoren tot de jeugdzondes, dacht ik…”, gaat de analiste verder. Courtois trekt dan ook haar conclusies over de fouten van Schmeichel. “Ik vind het vreemd: hij was ontegensprekelijk een wereldkeeper maar riskeert nu dat jaartje te veel. Of het zou een vormdip moeten zijn.”