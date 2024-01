Filip De Wilde komt met statement na 'blunder' van Schmeichel tegen OH Leuven

RSC Anderlecht kwam tegen OH Leuven snel op achterstand. Een blunder van jewelste van Kasper Schmeichel, was overal te horen.

Filip De Wilde, de gewezen doelman van RSC Anderlecht, volgde de wedstrijd tussen OH Leuven en RSC Anderlecht niet live. Toen hij hoorde over de blunder van Kasper Schmeichel ging hij meteen de beelden bekijken.

“Door alle commentaar verwachtte ik het ergste, maar ik schrok: volgens mij maakt Kasper Schmeichel helemaal geen fout tegen Leuven”, is de 59-jarige ex-keeper duidelijk in Het Nieuwsblad.

“Het is net een kwaliteit van hem om met een sidevolley het spel snel om te schakelen. Oké, die uittrap mislukte deels omdat hij gehinderd werd door een OHL-speler, maar het is niet meer dan dat.”

Volgens De Wilde zijn de verwachtingen van het grote publiek bij Schmeichel veel te hoog, iets waar hij nooit aan kan voldoen. Hij zou bijna de perfectie moeten benaderen en dan nog zou het niet goed zijn.

“Ook bij het schot van Maziz valt hem niet veel te verwijten. Dat schot gaat door een bos van benen en als keeper hou je er rekening mee dat die bal nog kan worden aangeraakt. Het was niet zo, maar net daardoor was Schmeichel te laat”, klinkt het.

Volgens De Wilde is er een heksenjacht op Schmeichel bezig, maar is dat niet nodig, want Anderlecht kan met hem kampioen spelen. Daarom ook geeft De Wilde Dupé de raad om snel te vertrekken.