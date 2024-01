VAR opnieuw een drama bij match van Genk, Gumienny haalt ref helemaal onderuit

De hoofdrol tijdens de Limburgse derby? Die was ongetwijfeld weer weggelegd voor de scheidsrechter en de VAR.

Serge Gumienny is meteen niet mals voor scheidsrechter Lothar D’Hondt. “Als je jezelf niet laat gelden in wedstrijden als deze, dan lopen de spelers over je heen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Een beladen derby vraagt kordate optredens en dat deed D’Hondt volgens Gumienny helemaal niet. Ook de VAR zorgde voor de nodige chaos op verschillende momenten.

“STVV had gerust een strafschop kunnen krijgen in de eerste helft, maar zowel D’Hondt als de VAR zag er niets in. Ik zou graag de argumentatie hiervoor horen”, gaat Gumienny verder.

Op andere momenten was het dan weer niet nodig. “De VAR grijpt dan weer wel in nadat D’Hondt een rode kaart gaf aan Arteaga, waarbij niemand weet waarom D’Hondt naar het scherm werd geroepen.”

Dat de derby escaleerde, dat heeft D’Hondt volgens Gumienny zelf in de hand gewerkt. Had hij Paintsil een gele kaart gegeven voor een schwalbe, dan was alles niet gebeurd.

“Nu deed hij dat niet, waardoor de keeper van STVV theater begon te maken en toen zat het spel helemaal op de wagen. Het leidde er ook toe dat er enkele heethoofden vuurwerk op het veld begonnen te werpen.”