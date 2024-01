Peter Vandenbempt is niet mals voor Belgische topclub: "Weer bijzonder matig"

Anderlecht speelde zondagavond met 2-2 gelijk tegen Union SG. Een laat doelpunt van Thorgan Hazard zorgde ervoor dat paars-wit niet voor de negende keer op rij verloor van zijn Brusselse rivaal.

Paars-wit had het moeilijk tegen Union. Toch keerde de club de scheve situatie weer helemaal om. "Anderlecht heeft zich terug in de wedstrijd geknokt en gehouden, met de steun van een opvallend positief publiek, ondanks de achterstand en de voetballende onmacht die paars-wit ook gisteren weer heeft geëtaleerd", vertelde Peter Vandenbempt bij Sporza.

Hij is niet al te positief over de huidige situatie van Anderlecht, dat momenteel tweede staat in het klassement. "Dat is toch de vaststelling na 3 wedstrijden in het nieuwe jaar: in Leuven en twee keer tegen Union was het voetbal weer bijzonder matig, zoals in een lange periode enkele maanden geleden."

"Veel balbezit, daar wees coach Brian Riemer op, maar hij interpreteerde dat verkeerdelijk als dominantie, denk ik. Nauwelijks een opening of een vlotte aanval, amper een kans. Dat is toch zeer pover", besluit Vandenbempt.

"Er zijn wel verzachtende omstandigheden", merkt hij op. "Met Thorgan Hazard zoekt dé bepalende speler in die periode dat Anderlecht echt goed voetbalde, nog naar zijn vorm. Net als Yari Verschaeren, ook logisch na zo lang buiten strijd te zijn geweest. Thomas Delaney is blijkbaar toch ook een belangrijke afwezige, die de rest beter doet voetballen."

Vandenbempt vindt dat Anderlecht in overlevingsmodus zit. "Met een twijfelende Louis Patris en met Kristian Arnstad als flankverdedigers zit je toch een heel eind van de ideale wereld. Op die manier zit Anderlecht toch in een soort van overlevingsmodus en is het aanklampen tot die spelers terugkeren of in betere vorm verkeren."