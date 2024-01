Peter Vandenbempt ziet groot probleem in het Belgisch voetbal: "Echt iedereen heeft er genoeg van, het is om moedeloos van te worden"

Het betert er niet op. Alweer werd een wedstrijd stilgelegd afgelopen weekend wegens wangedrag van enkele voetbalsupporters. Tijdens de Limburgse derby moesten alle spelers een tijd naar binnen omdat Genk-aanhangers vuurpijlen op het veld wierpen.

Het blijft een groot probleem in België, dat weet ook Peter Vandenbempt. "Echt iedereen heeft er genoeg van, almaar meer mensen raken erdoor gedegouteerd. "Ja maar, Het is een internationaal probleem", zeggen ze dan, alsof dat een verzachtende omstandigheid is. Daar heb ik bij wijze van spreken geen boodschap aan", vertelde hij bij Sporza.

Vandenbempt ziet ook niet meteen verbetering. "Het erge is dat ze buiten het zicht van de camera's allemaal een beetje naar elkaar wijzen: de clubs zijn bang van hun harde kern, de politie heeft geen zin om hard op te treden, de overheid staat op de rem, enzovoort."

Hij voorspelt dat er zich deze week opnieuw problemen zullen voordoen. "Het is om moedeloos van te worden. Het is wachten op de volgende incidenten. Ik zou zeggen: houd deze week Mambourg maar eens in de gaten."