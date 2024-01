Kogel door de kerk! KRC Genk heeft zijn defensieve versterking te pakken

Door het vertrek van Daniel Muñoz had KRC Genk nood aan een nieuwe rechtsachter. Deze hebben ze gevonden in de eigen Jupiler Pro League.

Door het vertrek van Daniel Muñoz was KRC Genk op zoek naar een nieuwe rechtsachter. Ze gingen het alvast niet ver zoeken want hun eerste target zat bij STVV, maar deze koos voor een avontuur in de Premier League. Dat kan u HIER lezen.

Dus gingen de Genkenaars kijken over de taalgrens.

Sporting Charleroi

Bij Sporting Charleroi vonden ze een hun broodnodige versterking. Dit werd Ken Nkuba die met onmiddellijke ingang de overstap maakt naar Limburg. Bij KRC Genk tekent hij een contract tot 2028.

Ken Nkuba heeft al redelijk wat ervaring opgedaan in de Jupiler Pro League. Zo kwam hij tot 61 wedstrijden voor Sporting Charleroi. Daarin kon hij vijf keer de netten doen trillen en gaf hij zeven assists.

Lof voor Ken Nkuba

"Ken is een jongen met een enorm loopvermogen en explosiviteit. Dat koppelt hij aan goeie voeten en offensieve kwaliteiten. Die optelsom aan kwaliteiten was voor ons doorslaggevend om vol voor hem te gaan. Met zijn aanstelling is onze kern opnieuw compleet", duidt Head of Football Dimitri de Condé de nieuwe Genkse aanwinst op de website van de Limburgers.