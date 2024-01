OFFICIEEL: KRC Genk vist naast het net voor Japanse sterkhouder van STVV

KRC Genk probeerde de afgelopen dagen nog één van de sterkhouders van STVV weg te kapen. Ze hebben het echter moeten afleggen tegen een club uit de Premier League.

KRC Genk

De Genkenaars zagen Daniel Munoz vertrekken naar Crystal Palace en zijn op zoek naar versterking op de rechtsachter. Hun oog viel op Daiki Hashioka van de Limburgse buren van STVV. Deze kiest echter voor een avontuur in de Premier League.

Luton Town

Hashioka zijn droom verwezenlijkt door voor de Premier League te kiezen. Hij tekent een contract bij Luton Town. Zij staan momenteel op een 18de plek in de Premier League en waren dringend op zoek naar defensieve versterking.

Volgens Transfermarkt.com zou STVV 2 miljoen euro overhouden aan de transfer.

STVV

Hashioka was één van de sterkhouders bij STVV. Hij kwam 91 keer in actie waarin hij 14 assists gaf en tweemaal de netten vond.

"Ik heb drie jaar lang alles gegeven voor geel-blauw. Jullie, de supporters, bleven me steunen door dik en dun. Als ik er zo op terug kijk, ben ik meer dan tevreden over het afgelegde parcours. Nu ben ik klaar om alles te geven in de Premier League" aldus Daiki Hashioka op de website van STVV.