Belgische 'fans' zijn in eigen voet aan het schieten: er moet niet veel meer gebeuren vooraleer er héél drastische maatregel getroffen wordt

Binnenlandse Zaken, de Pro League, de ordediensten, de clubs... allemaal zijn ze het beu. Wat er de laatste weken en maanden qua verstoring en rellen is gebeurd in de Jupiler Pro League begint te grote vormen aan te nemen. We zijn niet ver meer verwijderd van een heel drastische maatregel.

De voorbije twee weken alleen al gebeurde er te veel. 'Supporters' van RWDM, Anderlecht en Genk gingen hun boekje te buiten en wedstrijden moesten worden stilgelegd. Ook voor vanavond wordt er weer gevreesd voor onregelmatigheden tijdens Union-RWDM.

De politie heeft intussen al aan de alarmbel getrokken. Ze moeten steeds meer manschappen sturen naar zulke wedstrijden. De kost daarvan stijgt evenredig. Bij Binnenlandse Zaken volgen ze de situatie intussen ook op. De clubs hebben dan weer een gecumuleerde schade van honderdduizenden euro's moeten vaststellen.

De boetes die ze hebben gekregen, lopen daarnaast ook al hoog op. Het gaat om een heel klein gedeelte van de supporters die het aan het verbrodden zijn voor de rest. In de wandelgangen valt immers te horen dat het "een kruitvat" is en dat we het laatste ervan nog niet gezien hebben.

We zijn echt niet meer zo ver verwijderd van een competitie zonder uitfans

Als het zo verder gaat, dreigt onze competitie het Nederlandse dreigement te gaan volgen. Daar liep het vorig jaar in heel wat wedstrijden ook volledig uit de hand en dreigde het politiekorps uitsupporters te verbieden tijdens alle wedstrijden in eerste en tweede klasse.

Ook hier zijn we die weg aan het opgaan. De KBVB en de Pro League zijn zeker geen fan van zulke drastistische maatregelen, maar als het blijft gebeuren, staan ook zij machteloos. Het mag alvast aangekaart worden vooraleer het te laat is. Want die 'supporters' die het blijven uithangen, zullen de eersten zijn om te klagen.

Ze schieten zichzelf in de voet, want niemand is gediend met matchen waarin er enkel thuisfans toegelaten zijn. Het zal de sfeer niet ten goede komen en het is vooral spijtig voor die fans die het wel goed menen.