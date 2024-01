Ronny Deila reageert bijzonder teleurgesteld na late gelijkmaker van KV Kortrijk

Het Club Brugge van Ronny Deila verloor opnieuw punten tegen KV Kortrijk. De Noorse coach was vooral teleurgesteld over de laatste goal van de hekkensluiter.

Er leek in de eerste helft niets aan de hand voor Club Brugge tegen KV Kortrijk. "We speelden nochtans voetbal, met veel kansen", zei Ronny Deila. "We creëerden veel kansen, waren dominant, maar we moeten dan efficiënter zijn."

"We moeten het sneller afmaken. Eerder dit seizoen was dat ook al een issue. Bij 1-0 kan er altijd iets gebeuren…" En dat gebeurde dus ook in de tweede helft. Afolabi maakte eerste gelijk, Bruno scoorde zelfs de 1-2.

"Er waren een paar defensieve fouten, we hebben onnodig balverlies geleden." De beste defensie van de Belgische competitie moest plots drie tegendoelpunten slikken. Maar Club zette het nog recht en scoorde vijf minuten voor tijd de 3-2.

Club speelt gelijk in blessuretijd

Diep in de blessuretijd viel dan toch nog de 3-3 van Seck. "De manier waarop de laatste goal viel, ben ik nog het meest teleurgesteld over. We verdedigden niet als leeuwen in die fase. De bal kwam via het centrum een paar keer terug in de box. Dat mag niet gebeuren."