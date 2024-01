Warm onthaal wacht op Anderlecht: KV Mechelen-spelers hebben uitdrukkelijke wens voor ontmoeting met paars-wit

Na de dubbele ontmoeting met Union staat voor Anderlecht in Mechelen alweer een warm onthaal te wachten. RSCA haalde sinds de hervatting van de competitie nog niet zijn beste niveau en bij KVM rekenen ze uiteraard op een talrijke opkomst van de enthousiaste aanhang.

De twee oude rivalen kijken mekaar weldra in de ogen Achter de Kazerne. Patrick Pflücke nuanceert dat een extra ontspannen KVM verwacht mag worden na een 6 op 6. "Extra ontspannen is heel makkelijk gezegd. Donderdag hebben we een moeilijke wedstrijd tegen Anderlecht. Natuurlijk gaan we met heel veel vertrouwen die wedstrijd in."

© photonews

"Een wedstrijd waarin er drie punten te pakken zijn en daar gaan we wel voor", zegt de Duitser die plots weer boven de oppervlakte komt. Pflücke pleit er wel voor om het de laatste dagen wat rustiger aan te doen, om voldoende fit te zijn donderdagavond. Een beetje de supercompensatie nastreven, zoals in de koers.

"Een heel mooie match die er nu aan komt", kijkt Rob Schoofs er ook naar uit. "Ik hoop dat het een vol huis is." Diezelfde wens had ook Pflücke al uitgedrukt. De steun van de thuissupporters moet KV Mechelen naar een hoger niveau tillen.

© photonews

"In zo'n matchen kunnen we altijd iets meer", maakt Schoofs zich sterk. "Het zijn ook prachtige wedstrijden voor de supporters. We gaan alles geven om hen een mooie avond te bezorgen."