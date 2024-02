Hasi komt met vreemde uitspraak: "Elke ochtend denk ik: wie gaat mijn dag verpesten?"

KV Mechelen ziet met lede ogen aan dat enkele spelers vertrekken. Tot groot ongenoegen van trainer Besnik Hasi.

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor Besnik Hasi, de trainer van KV Mechelen. Na de twee overwinningen is RSC Anderlecht de volgende tegenstander. Al zijn er ook nog andere zorgen voor Hasi.

Zo is er eerst de klacht van RWDM om de match te laten herspelen. “We moeten stilaan wel naar een reglement gaan dat ervoor zorgt dat we niet zomaar elke wedstrijd laten herspelen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Maar het is niet aan mij om over te oordelen. Dit zie je nergens anders in Europa, alleen hier.”

Ook de wintermercato zorgt voor de nodige frustraties bij Hasi. Zo verloor de club al Vanlerberghe en Malede en staat ook Soelle Soelle op vertrekken. Nieuwkomers zijn er echter nog niet voorgesteld.

“Elke ochtend sta ik op en denk ik: wie gaat vandaag mijn dag verpesten? Ik had vooraf gezegd dat ik liever niemand zag vertrekken in januari. Nu zijn er met Jordi en Yonas al twee weg. Ik begrijp hen allebei wel en ik respecteer het ook. Maar nu gaat ook Fredje (Soelle Soelle, red.) waarschijnlijk weg. Spijtig, want dat is een jonge gast met veel potentieel.”