OFFICIEEL: Zomeraanwinst verlaat Standard alweer, maar Rouches maken wel ferme winst

Standard bewoog afgelopen zomer hemel en aarde om Romaine Mundle te overtuigen om voor hen te kiezen, maar neemt nu alweer afscheid van de winger.

Mundle had de ploegen voor het uitkiezen en ook Anderlecht toonde interesse. Maar 20-jarige rechtse flank werd overtuigd door Standard met het vooruitzicht op speelminuten bij de eerste ploeg. Die kwamen er slechts bij mondjesmaat.

In totaal mocht hij zes keer meedoen en speelde 165 minuten. Hij drong dan ook aan op een oplossing deze winter en die is er nu uit de bus gevallen. Hij trekt naar The Premierschip bij Sunderland.

Standard krijgt naar verluidt 2,35 miljoen euro, terwijl ze hem in de zomer nog transfervrij binnenhaalden. Een goeie deal dus voor de Rouches, die het geld goed kunnen gebruiken.