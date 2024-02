Rasechte viking onderweg naar JPL: linksachter moet 1,5 miljoen kosten

KV Kortrijk gaat nog een linksachter binnenhalen vandaag. Het gaat om Kolbeinn Finnsson, speler van Lyngby, de Deense club waar Anderlecht eerder zaken mee deed.

De 24-jarige IJslander speelde eerder ook al voor de tweede ploegen van Brentford en Dortmund. Finnsson begon zijn professionele carrière bij de IJslandse club Fjölnir, voordat hij de overstap maakte naar het buitenland om zijn talent verder te ontwikkelen.

Hij speelt sinds januari vorig jaar bij Lyngby en deed het daar bijzonder goed. KVK-coach Freyr Alexandersson kent hem ook heel goed aangezien hij eerder bij Lyngby aan de slag was.

Kortrijk zou volgens HLN een bod van maar liefst 1,5 miljoen euro uitgebracht hebben op hem en een deal zit in de pijplijn. Hij is tevens polyvalent en kan zowel hoger op de flank of centraal in de verdediging uitgespeeld worden.

De heel blonde IJslander pikt ook geregeld zijn goaltje mee en kan ook een goeie voorzet trappen.