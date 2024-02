"Anderlecht en Club Brugge doen mee aan de Super League", laat voorzitter Barcelona weten

Volgens Joan Laporta zijn er al heel wat clubs die toegezegd hebben om deel te nemen aan de op te richten Europese Super League. De voorzitter van Barcelona is daar één van de voortrekkers van en wil volgend seizoen er al mee beginnen. Hij zegt ook al twee Belgische clubs te hebben gestrikt.

“Barça, Real, Inter, AC Milan, Napoli, Roma, Marseille, gelijk welke Spaanse club behalve Atletico Madrid, de drie grote clubs uit Portugal en Nederland, Club Brugge en Anderlecht uit België”, zijn volgens Laporta de clubs die bereid zijn om mee te doen met 'zijn' Super League. Bij Anderlecht hebben ze dit altijd al met klem ontkend.

Daarmee zou hij extra geld voor die clubs willen genereren. In de Premier League staan ze daar echter niet om te springen omdat hun eigen competitie al enorm lucratief is. “Het feit dat de Engelsen niet willen meedoen maakt mij niet uit. Een competitie met ongeveer zestien clubs, zoals de Europacup 1 die in 1955 voor het eerst plaatsvond.”

100 miljoen voor elke club, Anderlecht heeft altijd al ontkend

Sinds 2021 tracht de voorzitter van FC Barcelona, samen met Real Madrid, een onafhankelijke Europese clubcompetitie op te richten, los van de UEFA. Laporta is van mening dat de UEFA Champions League schadelijk is voor de clubs, omdat de opbrengsten voornamelijk naar de UEFA gaan en niet voldoende ten goede komen aan de deelnemende clubs.

De clubs die deelnemen aan de Super League zouden elk een bedrag van 100 miljoen euro ontvangen. Laporta streeft ernaar om al vanaf het komende seizoen met deze competitie van start te gaan, hoewel dit doel wellicht moeilijk te verwezenlijken is.