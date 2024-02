Besnik Hasi bijzonder fier op zijn ploeg: "Er zaten kadetten uit vierde klasse op de bank"

Besnik Hasi is nog niet veel veranderd. De passie druipt er nog steeds vanaf. De trainer van KV Mechelen was ook niet beschaamd om toe te geven dat hij verkeerd aan de match begon, maar hij stuurde ook snel bij.

KV Mechelen begon in een driemansverdediging, maar werd overlopen. "De eerste 20 minuten waren zij in alles baas. Daarna stonden we beter en hadden we een honderd procent kans met Antonio Bill. Bij de tegengoal was er een speler die zijn man niet volgde waardoor zij op dat moment al op voorsprong stonden."

"In de tweede helft hebben we tactisch bijgestuurd. We hebben de druk op hen veranderd. De spits moest de twee centrale verdedigers opvangen, de vleugels de backs en op het middenveld speelden we één op één. En ze kwamen er niet meer door. Wij verdienden de drie punten vind ik op basis van die tweede helft."

Maar het was wel Anderlecht dat met een gelukje op 1-2 kwam. Al kon Mechelen het gelijkspel nog uit de brand spelen. "Ik ben enorm fier. Chapeau voor mijn spelers. Op de bank zaten kadetten die normaal in vierde klasse spelen. En daar moesten we mee wisselen. Ik had geen andere spelers!"