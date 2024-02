Furieus Anderlecht is duidelijk: "We gaan een gevaarlijk pad op en moeten het voetbal beschermen"

Vorige week vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk van afgelopen jaar opnieuw gespeeld zal worden. RSC Anderlecht gaat in beroep en schuwt de harde woorden niet.

De Disciplinaire Raad besliste vorige week vrijdag dat de wedstrijd Anderlecht-Genk opnieuw gespeeld wordt. Er werd geoordeeld dat dat de wedstrijdleiding het reglement bij de bewuste penaltyfase foutief heeft toegepast.

Anderlecht trekt wel degelijk naar het BAS én naar de Evocatiecommissie tegen de beslissing. Het lanceerde daarover een stevig statement op de website. En ook sterke man Jesper Fredberg heeft ondertussen gereageerd.

Belgisch voetbal beschermen

"We moeten het Belgisch voetbal beschermen", is hij duidelijk bij Sporza. "We gaan een gevaarlijk pad op. Het gaat een gevaarlijke richting uit. We gaan in beroep om een statement te maken", aldus nog de sterke man in duidelijke bewoordingen.

"Ik had nooit gedacht dat we ooit in deze situatie zouden belanden. Voetbal is nu eenmaal een spel waarin fouten gemaakt worden. Zolang er mensen bij betrokken zijn, zullen er fouten zijn. Dat moeten we aanvaarden."